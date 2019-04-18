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أسقف أسيوط: سأصوت بنعم للدستور وأدعو الجميع للمشاركة على الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 09:16 م
أسقف أسيوط: سأصوت بنعم للدستور وأدعو الجميع للمشاركة على الاستفتاء الأنبا يؤانس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس
أسيوط ـ محمود عجمي
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أكد الأنبا يؤانس،  أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، علي المشاركة الإيجابية في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ،  والتي تجري داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل الجارى؛ هو حق من حقوق المواطنة؛ داعيا الأقباط بالتوجه إلي مقار اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بعد حضور قداس سبت العازر وحد الزعف.

وأضاف الأنبا يؤانس أسقف أسيوط - خلال عظته الأسبوعية ولقائه مساء اليوم الخميس، داخل كاتدرائية رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بأسيوط، أنه سوف يتوجه إلي لجنة الانتخابات والإدلاء بصوته بنعم للدستور وذلك باقتناع شديد لما حدث في مصر والأقباط في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإرساء المواطنة والوحدة الوطنية بين جموع المصريين وهذا ما شاهدنها في افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم".

وأشار الأنبا يؤانس، إلي أنه يوم السبت الماضي وخلال الاجتماع مع الأباء الكهنة بإيبارشية أسيوط،وتحدثنا عن الأماكن الجديدة التي تم الصلاة بداخلها وهذا لم يحدث من قبل، مؤكدا أنه لزاما علينا رد الجميل لمصر والخروج والمشاركة الإيجابية في الاستفتاء علي الدستور؛ مضيفا:"لقد تحدثت مع احد المسئولين وقولت له انني سوف أصلي لكي تكون المشاركة الإيجابية بنعم للدستور بإيبارشية أسيوط علي أعلي مستوى وأصلي من كل قلبي علشان ربنا يفرح قلبي بالمشاركة الإيجابية".

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 
 

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