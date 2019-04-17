54.5 مليار دولار حجم الطلبيات الخارجية على الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية

موسكو(أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الروسى، دميترى ميدفيديف، أنه بالرغم من العقوبات المفروضة على بلاده، فإن حجم الطلبيات الأجنبية على الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية يواصل النمو، موضحا خلال التقرير السنوى عن عمل الحكومة أمام مجلس الدوما، اليوم الأربعاء، أن حجم هذه الطلبيات يقدر حاليا بحوالى 54.5 مليار دولار.

وقال مدفيديف إن أكثر من 100 دولة فى العالم تعتبر شريكا لروسيا فى هذا المجال، واعتبر أن جودة ودقة الأسلحة الروسية معروفة جيدا فى جميع أنحاء العالم، وهذا هو السبب وراء خضوعها لعقوبات مختلفة".

وتعد روسيا أكبر مصدرى الأسلحة فى العالم بعد الولايات المتحدة.