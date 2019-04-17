11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها

11 ممارسة وفعلا يعتبران جريمة حال مارسها أى مواطن خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، و ينشر "اليوم السابع" هذه المارسات وفقا لما نشر على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات
1- اختلاس أو إخفاء أو إتلاف بطاقة التصويت أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب
2- طباعة أو تداول بطاقة إبداء الرأى بأية وسيلة دون إذن من السطات المختصة
3- الاشترام فى التصويت الواحد أكثر من مرة
4- إبداء الرأى فى الاستفتاء مع العلم بعدم الأحقية فى ذلك
5- إهانة أو تهديد أو استخدام العنف مع رئيس أو أعضاء اللجنة الفرعية
6- استخدام أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء
7- اتلاف أو هدم المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره
8- استعمال القوة أو التهديد أو إعطاء فائدة لمنع شخص من إبداء الرأى فى التصويت أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه معين
9- نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء
10- انتحال اسم الغير خلال إبداء الرأى فى الاستفتاء
11- خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو اتلافه أو العبث بأوراقه
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