11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها

كتب أحمد عرفة

11 ممارسة وفعلا يعتبران جريمة حال مارسها أى مواطن خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، و ينشر "اليوم السابع" هذه المارسات وفقا لما نشر على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات

1- اختلاس أو إخفاء أو إتلاف بطاقة التصويت أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب

2- طباعة أو تداول بطاقة إبداء الرأى بأية وسيلة دون إذن من السطات المختصة

3- الاشترام فى التصويت الواحد أكثر من مرة

4- إبداء الرأى فى الاستفتاء مع العلم بعدم الأحقية فى ذلك

5- إهانة أو تهديد أو استخدام العنف مع رئيس أو أعضاء اللجنة الفرعية

6- استخدام أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء

7- اتلاف أو هدم المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره

8- استعمال القوة أو التهديد أو إعطاء فائدة لمنع شخص من إبداء الرأى فى التصويت أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه معين

9- نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء

10- انتحال اسم الغير خلال إبداء الرأى فى الاستفتاء

11- خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو اتلافه أو العبث بأوراقه