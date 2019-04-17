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وزير الكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة منتصف مايو المقبل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:00 ص
وزير الكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة منتصف مايو المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو المقبل فى منتصف مايو المقبل أى قبل التطبيق بشهر و نصف.
 
و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليوـ والذي يتم إصدار فاتورته فى أغسطس ، لافتا إلى أن الإعلان عن الأسعار الجديدة سيكون من خلال موتمر صحفي سيتم الإعلان خلاله عن حجم الزيادة و نسبة الدعم فى أسعار الكهرباء.
 
 
وأوضح شاكر، أنه إذا انخفض سعر الدولار العام المقبل ستشهد أسعار الكهرباء انخفاضا فى تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى سعر البيع للمستهلك.
 
 
و أكد شاكرـ أن قليلى الاستهلاك "محدودى الدخل" لن يشعروا بالزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء و ستكون نسبة الزيادة طفيفة جدا وغير ملموسة بالنسبة لهم ، موكدا أن جهاز تنظيم ومرفق الكهرباء و حماية المستهلك مازال يضع اللمسات الأخيرة على خطة الوزارة لإعادة هيكلة الدعم.
 
 

 


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