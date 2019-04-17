وزير الزراعة: تحصين مليون و611 الف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

كتب عز النوبى

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يشير الى استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، حيث أشار التقرير الي أنه قد تم تحصين مليون و611 الف و 708رأس ماشية بينهم "مليون و369 الف و882 أبقار، 228الف و766أغنام، 13060ماعز" حتى أول أمس 15 أبريل

جدير بالذكر أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام مستمرة طوال شهر أبريل الجارى وان وزارة الزراعة تناشد جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية

ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة،التي تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.