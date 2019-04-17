وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الطيران تنظم ندوة بعنوان "مقومات النجاح"

كتب هانى عثمان

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الطيران المدني، ندوة بعنوان "مقومات النجاح" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالوزارة، قدمتها الدكتورة جهاد إبراهيم عضو بمجلس النواب وخبير التنمية البشرية، الدكتور بسام الخورى بحضور عدد كبير من العاملين بقطاع الطيران المدنى، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

وقدمت الدكتورة جهاد، فى بداية الندوة، الشكر والتقدير لوزير الطيران على تكريمه لها فى الاحتفال بعيد الأم مشيرة إلى أن هذا التكريم يعد أكبر تقدير لها فى حياتها .

وتحدثت عضو مجلس النواب، عن قصة كفاحها ونجاحها فى الحياة العملية والاجتماعية رغم كل التحديات التى واجهتها حتى أصبحت نموذج يحتذى به فهى بطلة مصر فى السباحة وعضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس وكذلك عضوًا بالبرلمان المصري.

وأكدت عضو البرلمان، ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية تجاه متحدى الإعاقة وأصحاب الهمم مضيفة بأن التنمية البشرية هى تنمية للروح والعقل والفكر .

فيما أشار الدكتور بسام الخورى، إلى دور مصر المهم ومكانتها الرائدة فى الوطن العربى وأن شعبها من أكرم شعوب العالم حيث إن مصر تمتلك طاقات شبابية واعدة وقادرة على صنع غد أفضل .

وأكد الخورى، أن المجتمع يجب أن يغير نظرته لمتحدى الإعاقة لأنهم أثبتوا للجميع أنهم قادرين على تحدى الواقع وأنهم يستطيعون فعل كل شىء عندما تصور البعض أنهم عاجزون عن فعل أى شىء، موضحا أن مفهوم النجاح ومقوماته يكمن بداخل الإنسان ولا يتحقق إلا بالإرادة والعزيمة القوية للوصول إلى السعادة الحقيقية وتغيير واقعه رغم كل الصعوبات إلى مستقبل ناجح.