video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الطيران تنظم ندوة بعنوان "مقومات النجاح"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:31 م
وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الطيران تنظم ندوة بعنوان "مقومات النجاح" الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الطيران المدني، ندوة بعنوان "مقومات النجاح" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالوزارة، قدمتها الدكتورة جهاد إبراهيم عضو بمجلس النواب وخبير التنمية البشرية، الدكتور بسام الخورى بحضور عدد كبير من العاملين بقطاع الطيران المدنى، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

وقدمت الدكتورة جهاد، فى بداية الندوة، الشكر والتقدير لوزير الطيران على تكريمه لها فى الاحتفال بعيد الأم مشيرة إلى أن هذا التكريم يعد أكبر تقدير لها فى حياتها .

وتحدثت عضو مجلس النواب، عن قصة كفاحها ونجاحها فى الحياة العملية والاجتماعية رغم كل التحديات التى واجهتها حتى أصبحت نموذج يحتذى به فهى بطلة مصر فى السباحة وعضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس وكذلك عضوًا بالبرلمان المصري.

وأكدت عضو البرلمان، ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية تجاه متحدى الإعاقة وأصحاب الهمم مضيفة بأن التنمية البشرية هى تنمية للروح والعقل والفكر .

فيما أشار الدكتور بسام الخورى، إلى دور مصر المهم ومكانتها الرائدة فى الوطن العربى وأن شعبها من أكرم شعوب العالم حيث إن مصر تمتلك طاقات شبابية واعدة وقادرة على صنع غد أفضل .

وأكد الخورى، أن المجتمع يجب أن يغير نظرته لمتحدى الإعاقة لأنهم أثبتوا للجميع أنهم قادرين على تحدى الواقع وأنهم يستطيعون فعل كل شىء عندما تصور البعض أنهم عاجزون عن فعل أى شىء، موضحا أن مفهوم النجاح ومقوماته يكمن بداخل الإنسان ولا يتحقق إلا بالإرادة والعزيمة القوية للوصول إلى السعادة الحقيقية وتغيير واقعه رغم كل الصعوبات إلى مستقبل ناجح.

 


إضافة تعليق

وزاره الطيران

وزير الطيران

يونس المصرى

جهاد ابراهيم




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة