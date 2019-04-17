نيوزيلندا تخفض مستوى التهديد الأمنى إلى "متوسط"

ولنجتون (أ ش أ)

أعلن مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأربعاء، أن السلطات خفضت مستوى التهديد الأمنى على المستوى الوطنى إلى "متوسط".

وأضاف مكتب أرديرن ـ فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية ـ أنه "رغم تعديل مستوى التهديد إلى متوسط، وفى حين أنه لا يوجد حاليا تهديد محدد تتعامل معه السلطات، سيظل الناس يلاحظون وجودا واضحا للشرطة".

يذكر أن السلطات النيوزيلندية عدلت مستوى التهديد الأمنى إلى "مرتفع" فى أعقاب الهجوم الإرهابى على مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش فى 15 من مارس الماضي، والذى أودى بحياة 50 شخصا كما أصيب فى الهجوم نحو 50 آخرون.