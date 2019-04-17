نظمى نظير نقيبا لصيادلة بورسعيد وصفوت عبد المقصود بالإسماعيلية

المحافظات - محمد سليمان ــ محمد فتحى ـ سيد فلاح ـ عبده عبد البارى

أسفرت انتخابات مجلس النقابة الفرعية للصيادلة بمحافظة بورسعيد، التى جرت أمس، عن فوز الدكتور نظمى نظير نقيبًا، كما فاز بمقاعد أعضاء المجلس فوق السن الدكتور عبد الوهاب قوطة والدكتور محمد أبو سليمة والدكتورة عزة نوفل، وفاز بالعضوية تحت السن الدكتور محمد يوسف، والدكتور محمد الحطاب والدكتور أحمد الطحان.

وحضر الانتخابات 430 عضوًا من إجمالى 1690 صيدليًا، وتنافس فى انتخابات مجلس النقابة الفرعية للصيادلة ببورسعيد 14 مرشحًا، ضمن 543 مرشحًا تنافسون على مقاعد مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت الإشراف القضائى.

كما فاز الدكتور صفوت عبد المقصود النقيب الحالي، بولاية جديدة، بانتخابات مجلس النقابة الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، وحصل على 306 أصوات مقابل 111 صوتًا لإسماعيل دهشان أقرب منافسيه.

وتنافس على مقعد نقيب الصيادلة بالإسماعيلية الدكتور صفوت عبد المقصود النقيب الحالى والدكتور حسن سلطان، والدكتور إسماعيل سلامة، بينما تنافس على عضوية النقابة فوق السن الدكتور محمد الجندى والدكتور عادل جاد يونان، والدكتورة فاطمة الجمل، والدكتورة دعاء سيد، والدكتور حسن صالح والدكتورة منار قنديل، والدكتورة غادة عبد العال أحمد، والدكتور أحمد السباعي، والدكتور أحمد عبد الواحد والدكتور سامح نصيف، كما تنافس على عضوية نقابة صيادلة الإسماعيلية تحت السن الدكتور مصطفى حمدان والدكتور أحمد وائل، والدكتور أحمد عبد الحكيم، والدكتورة كريستين مؤنس، والدكتورة أمل جودة راقية محمود، والدكتورة سارة محمد والدكتور فادى زخارى والدكتورة منة الله.

وبمحافظة السويس قررت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، حجب نتيجة الانتخابات بشكل رسمى لحين إعادة الانتخابات بمجلس النقابة الفرعية للصيادلة بمحافظة السويس، بعد إلغاء التصويت عصر أمس وعدم استكمالها، ومن المقرر أن يُحدد مجلس نقابة الصيادلة موعد الانتخابات فى السويس من جديد.

وبدأت انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بمحافظة السويس صباح أمس فى قاعة الفيروز بالدور الأرضى داخل مبنى مديرية الصحة بشارع المحكمة، لكن فوجئت اللجنة المشرفة على الانتخابات، عصر أمس بطلب مسئولى الصحة إخلاء القاعة، رغم محاولات استكمال الانتخابات، وعلى إثر ذلك تم وقف عمليات التصويت وتم إرسال صناديق الاقتراع إلى اللجنة العامة فى القاهرة، حيث كان مفترض استمرار عملية التصويت فى الانتخابات حتى الساعة السابعة مساءً.

وفى محافظة المنوفية، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة فى محافظة المنوفية، برئاسة المستشار على خليل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عن فوز الدكتور سعودى فوده بمنصب النقيب الفرعى لصيادلة المنوفية والدكتور أحمد طنطاوى،والدكتور يسرى النشار، الدكتور ايهاب بندارى فوق السن والدكتور محمود قصد، الدكتورة جينا أسعد والدكتور أحمد زهران.

وأعلن المستشار جمال البلقاسي، المستشار بهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصيادلة بدمياط، فوز الدكتور خالد النجدى نقيبًا للصيادلة بعدد أصوات 522 مقابل 239 للدكتور شريف أبو المجد

وعلى مقعد فوق السن فاز كل من، سامح المسلماني، وأحمد الغضبان وهناء الفتاوي، وعلى مقعد تحت السن شيماء البشبيشى بـ 502 صوتا وسارة مصلح 469 صوتا و وريهام موسى 384 صوتا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد عبدالحميد عرابي، وبإشراف قضائى برئاسة المستشار محمد فتحى السقا نائب رئيس مجلس الدولة، عن فوز الدكتور محمد كمال عبدالحافظ، بمقعد نقيب الصيادلة بمحافظة كفر الشيخ، لمنصب النقيب الفرعي، لحصوله على 676 صوتًا، وحصل الدكتور محمد فهمى حسين، "النقيب السابق" فى المركز الثانى على 419 صوتا، وفى المركز الثالث، الدكتور أيمن نبيل عبدالحميد شهاب، حصل على 248 صوتا.

كما أعلنت اللجنة نتائج المقاعد الثلاثة لعضوية النقابة "فوق السن"، فاز بها كل من، الدكتورة شيماء صبحى عبد المنعم عكاشة، وحصلت على 759 صوتا، وحصل الدكتور محمد عبد الحميد سعد الدين" على 567 صوتا، وحصل الدكتور أحمد حسن محمد بدر، على 548صوتا.

وفى مقاعد عضوية النقابة تحت السن، فاز كل من، الدكتور أحمد محمد يوسف، وحصل على 687 صوتا، والدكتورة دعاء الزاهى أحمد محمد، وحصلت على 507صوتا، والدكتور عمرو حسين مرتضى، وحصل على 622صوتا.

كما أعلنت اللجنة حصول الدكتور كرم كردى المرشح على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر على 561 صوتا، فى انتخابات نقابة الصيادلة فى كفر الشيخ.

جدير بالذكر، أن قائمة النقيب الفائز "محمد كمال" والمعروفة باسم "The team" قد فازت بالكامل بجميع المقاعد فوق وتحت السن.