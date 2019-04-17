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موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:09 م
موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى موجز اخبار الساعة 1 ظهرا
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها وفيما يلى عرض لأهم الأخبار فى مقدمتها زيارة وفد مصرى رفيع المستوى  للخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: 
 
 
 
 
يجرى وفد مصرى رفيع المستوى زيارة إلى دولة السودان للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التى يمر بها السودان الشقيق فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، للتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السودانى وإرادته الحرة .
 

 
 
 
تنفرد اليوم السابع بإذاعة أغنية "خدنا معاك" للفنان محمد فؤاد التى اعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر عقدها خلال الساعات المقبلة.
 

 
 
 
كشف سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، سيقوم بزيارة إلى القاهرة عقب عطلة عيد الفطر المبارك فى شهر يونيو القادم.
 

 
 
 
أعلن المجلس الانتقالى فى السودان عن إجراءات خاصة لمحاربة الفساد، وتشمل تلك الإجراءات مراجعة حركة الأموال اعتبارا من 1 أبريل الجارى، وتوجيه بنك السودان بحجز الأموال التى تكون محل شبهة.
 

 
 
 
 
 

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