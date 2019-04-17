video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 


أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 


مواقيت الصلاة فى القاهرة 



الفجر 3:56   ص 

الظهر 11:55 ص 

العصر 3:30 

المغرب 6:23 

العشاء 7:43 


مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 



الفجر 3:58 ص 

الظهر 12:00 

العصر 3:36 

المغرب 6:29 م 

العشاء 7:51 م 


مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 



الفجر 3:51 

الظهر 11:51 م 

العصر 3:26 م 

المغرب 20: 6 م 

العشاء 7:41 م 


مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 



الفجر 3:48 ص 

الظهر 11:43 

العصر 3:15 

المغرب 6:09 م 

العشاء 7:27 م 


مواقيت الصلاة فى أسوان 



الفجر 3:59 ص 

الظهر 11:49 ص 

العصر 3:18 م 

المغرب 6:13 م 

العشاء 7:28 



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 



ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

مكة 

الفجر 4:38 ص 

الظهر 12:21 م 

العصر 3:45 م 

المغرب 6:43 م 

العشاء 7:55 م 



المدينة المنورة 

الفجر 4:33 ص 

الظهر 12:21 م 

العصر 3:50 م 

المغرب 6:47 م 

العشاء 8:00 م 



الرياض 

الفجر 4:04 ص 

الظهر 11:53 ص 

العصر 3:22 م 

المغرب 6:19 م 

العشاء 7:32 م 


مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 3:42 

الظهر 11:40 م 

العصر 3:14 م 

المغرب 6:09 

العشاء 7:27 م 


مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 4:34 ص 

الظهر 12:22 م 

العصر 3:51 م 

المغرب 6:45 م 

العشاء 8:01 م 


مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 4:19 ص 

الظهر 12:27 م 

العصر 4:06 م 

المغرب 7:00 م 

العشاء 8:24 


مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:50 ص 

الظهر 11:48 ص 

العصر 3:22 م 

المغرب  6:15 م 

العشاء 7:35 م 







 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. رجاء الجداوى تحث المصريين بالخارج على المشاركة فى استفتاء التعديلات

نقابة "العاملين بالكيماويات" تنظم مؤتمرا لتأييد التعديلات الدستورية

فلسطين تكرم وزير القوى العاملة لجهود مصر فى خدمة قضيتها.. صور

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة