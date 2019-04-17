مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.







أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

مواقيت الصلاة فى أسوان

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :الفجر 3:56 صالظهر 11:55 صالعصر 3:30المغرب 6:23العشاء 7:43الفجر 3:58 صالظهر 12:00العصر 3:36المغرب 6:29 مالعشاء 7:51 مالفجر 3:51الظهر 11:51 مالعصر 3:26 مالمغرب 20: 6 مالعشاء 7:41 مالفجر 3:48 صالظهر 11:43العصر 3:15المغرب 6:09 مالعشاء 7:27 مالفجر 3:59 صالظهر 11:49 صالعصر 3:18 مالمغرب 6:13 مالعشاء 7:28ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :مكةالفجر 4:38 صالظهر 12:21 مالعصر 3:45 مالمغرب 6:43 مالعشاء 7:55 مالمدينة المنورةالفجر 4:33 صالظهر 12:21 مالعصر 3:50 مالمغرب 6:47 مالعشاء 8:00 مالرياضالفجر 4:04 صالظهر 11:53 صالعصر 3:22 مالمغرب 6:19 مالعشاء 7:32 ممواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمانالفجر 3:42الظهر 11:40 مالعصر 3:14 مالمغرب 6:09العشاء 7:27 ممواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبىالفجر 4:34 صالظهر 12:22 مالعصر 3:51 مالمغرب 6:45 مالعشاء 8:01 ممواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباطالفجر 4:19 صالظهر 12:27 مالعصر 4:06 مالمغرب 7:00 مالعشاء 8:24مواقيت الصلاة بالكويتالفجر 3:50 صالظهر 11:48 صالعصر 3:22 مالمغرب 6:15 مالعشاء 7:35 م