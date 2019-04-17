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مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:16 م
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية شبكة الطرق المصرية
كتب أيمن رمضان
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تأكيدًا على أن المواطن المصرى لا يعرف المستحيل، ولا يتسلل الضعف إلى شخصيته مطلقًا، ومن منطلق بناء مستقبل واعد للشعب المصرى وتوفير بيئة مناسبة له ومناخ آمن ومتطور، نفذت الدولة المصرية شبكة من الطرق والمحاور الجديدة تجاوزت آلاف كيلو المترات، من أجل تسيير حركة المركبات للمواطنين وخلق محاور رئيسية وفرعية يتم من خلالها ربط الطرق بعضها ببعض بهدف تحقيق بنية تحتية قوية تساعد فى خلق مستقبل واعد للوطن.

منظومة الطرق والمحاور فى مصر كبيرة وضخمة وتعد ملحمة تغير الواقع وتحقق الأمل، ومن أجل مسابقة الزمن تم مد شرايين الطرق على كل شبر من أرض الوطن، من طرق وكبارى تطوى المسافات وتقرب المصريين من أحلامهم وتوصل الحاضر بالمستقبل، حيث تم إنشاء 5907 كيلومترات من الطرق الحديثة المزدوجة متعددة الحارات فى كافات الاتجاهات كما تم رفع كفاءة 2530 كيلو مترا من الطرق وتطويرها بالإضافة إلى تنفيذ 6 محاور على نهر النيل بشكل بديع ورائع.

الإنجاز الحقيقي هو قيام المصريين بتحقيق رقم قياسى فيما يتعلق بتطوير الطرق ورفع كفاءتها إلى جانب إنشاء طرق ومحاور جديدة حيث يعد ما تم الانتهاء منه خلال السنوات القليلة الماضية يعادل ما تم فى مائة عام ماضية، وهو الأمر الذى يؤكد قوة عزم وإرادة المصريين فى تحقيق ما يراه الآخرون مستحيلاً.

 

 


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