محمد سرحان نقيبا لصيادلة المنيا للمرة الثانية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصيادلة بمحافظة المنيا صباح اليوم الاربعاء برئاسة المستشارالدكتور أحمد غيته عن فوز النقيب السابق الدكتور محمد سرحان بمنصب نقيب صيادلة المنيا للمرة الثانية على التوالى ، وحصل على 602 بينما حصل منافسه الدكتور أيمن عبد العظيم شحاتة على 278 صوتا، وعلى عضوية نقابة المنيا فوق 15 سنة، حصلت الدكتورة أمل محمد توفيق على 588 صوتا، وحصل الدكتور أحمد علاء على 559 صوتا، وحصل الدكتور وليد أحمد على 476 صوتا.

وعلى عضوية نقابة المنيا تحت 15 سنة، حصل الدكتور محمد جمعة على 504 أصوات، وحصل الدكتور محمود مناع على 465 صوتا، وحصل الدكتور أسامة جمال القاضي على 457 صوتا.

وكانت انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة المنيا، أجريت بنادى المنيا الرياضى وفتحت 4 لجان التصويت أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية بأشراف المستشار محمد عثمان، رئيس محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة وأمناء سر من النقابة، من التاسعة صباحا، حتى السابعة مساء، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية.

وضمت قوائم المرشحين لخوض إنتخابات مجلس نقابة الصيادلة في المنيا "25" مرشحاً على مجلس النقابة بينهم "4" مرشحين على مقعد النقيب، و"9"مرشحين على "3" مقاعد العضوية فوق السن، و"12" مرشحاً على "3" مقاعد تحت السن.

ووجه "سرحان" الشكر لجموع الصيادلة الذين شاركوا وادلوا بأصواتهم اليوم لاختيار من يمثلهم.