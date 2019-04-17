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محطة معالجة صرف صحى سلامون القماش بالدقهلية تحصل على شهادة "T.S.M"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:52 م
محطة معالجة صرف صحى سلامون القماش بالدقهلية تحصل على شهادة "T.S.M" محطة معالجة مياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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حصلت  محطة معالجة الصرف الصحي بسلامون القماش بمحافظة الدقهلية ، "معالجة تقليدية" للمرة الأولى على اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. بدون ملاحظات.

وأعلنت شركة مياة الشرب  والصرف الصحي بالدقهلية ، أن جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعته المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة، والوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول، وحرصًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، وتنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2019 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة؛
 
ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 26 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 17 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.
 
 

 

 


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