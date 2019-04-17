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محافظ الشرقية : غرامة 10 آلاف جنيه للإعلان على المبانى العامة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:32 ص
محافظ الشرقية : غرامة 10 آلاف جنيه للإعلان على المبانى العامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قرار رقم 5026 لسنة 2019 بشأن حظر الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة والاسوار المحيطة بها ، وأملاك الدولة العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الاشخاص الإعتبارية العامة والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة بنطاق المحافظة .

ووجه المحافظ ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل في دائرة إختصاصه بإزالة الأعمال المشار إليها ، وتحصيل مبلغ قدره 10000جنيه لكل متر فما أقل قيمة إزالة المخالفة .

جاء هذا القرار للصالح العام وبعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 66 / 1956 بشأن تنظيم الإعلانات، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للأبنية المختلفة بنطاق المحافظة.

 

 

 


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