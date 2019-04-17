محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع قنصل عام السعودية

اﻹسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ اﻹسكندرية اليوم بمكتبه؛ السفير يوسف بن صالح القهرة قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ.

فى بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيرا إلى عمق العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية والتى استمرت عبر التاريخ. وأكد حرصه على توطيد المزيد من التعاون الكامل مع الأشقاء السعوديين على كافة الأصعدة.

وتحدث المحافظ عن المشروعات التى تقام بالإسكندرية، ومنها المشروعات التى تعمل على حل مشكلة التكدس المروري؛ والمتمثلة فى إقامة "منظومة متكاملة للنقل الجماعى بالإسكندرية" من خلال عدة مشروعات؛ كمشروع "محور المحمودية" و"مشروع المترو المعلق، ومشروعات المحاور والكباري". هذا بالإضافة إلى العمل على ربط الإشارات المرورية بالمحافظة بمنظومة إلكترونية لخلق تحكم مركزى بها، موضحا أن تلك المشروعات ستخلق تحسنا كبيرا فى الحركة المرورية.

من جانبه؛ وجه السفير الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكدا أن الإسكندرية من المدن التى لها طابع خاص ونعتز بها، لافتا إلى قوة العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين وأن القنصلية تسعى دائماً للتنسيق مع المحافظة لتوفير وتسخير جميع الإمكانيات لخدمة الأشقاء المصريين.

وأثنى السفير على الجهود التى قامت بها محافظة الإسكندرية فى الحد من التكدس المرورى ببعض المناطق مثل شارع قناة السويس وشارع المشير، مشيرا إلى أن ما تم من حلول هندسية واقعية أدى إلى تقليل التكدس المرورى بهما.

من ناحية أخرى استعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال شهر رمضان الكريم والذى سيهل بداية شهر مايو القادم، حيث أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة القيام بحملات دورية لمراجعة موقف صلاحية المواد الغذائية المستخدمة خلال شهر رمضان الكريم مع تشديد الرقابة على الأسوق، والتأكد من توفر السلع التموينية والخبز وانابيب البوتاجاز والوقود، مع متابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

ووجه قنصوة رؤساء الأحياء التنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات أمنية لرفع الاشغالات من الطرق العامة والأرصفة، مشيراً إلى أهمية توفير عدد ٢ سيارة مجهزة ولودر بكل حى للتدخل السريع لرفع أية اشغالات، مشدداً على رؤساء الأحياء بمراجعة موقف الاشغالات والنظافة بجوار المساجد بنطاق كل حى.

ولفت المحافظ إلى ضرورة مراجعة موقف الاضاءة العامة وإصلاح كافة الأعطال بالاعمدة بطريق الكورنيش والحدائق العامة والطرق الداخلية، مع قيام شركة الكهرباء بتفعيل عمل الفرق المتنقلة للتدخل فى حالة حدوث أى انقطاع للتيار الكهربائى مع تجهيز محولات للاستخدام أن دعت الحاجة، مع قيام شركة مياه الشرب بالمتابعة المستمرة لموقف منسوب مياه الشرب بنطاق المحافظة مع تجهيز عدد من الخزانات المتنقلة للتدخل المباشر، بالإضافة إلى قيام شركة الصرف الصحى بتجهيز فرق من الفنيين المتخصصين بالتجهيزات اللازمة والمعدات.

فى سياق أخر قام اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة بجولة تفقدية لحى العجمى للوقوف على سير اﻷعمال بالحى كما تفقد جراج الحى للتعرف على المعدات المتواجدة بالحى، وأكد على رئيس الحى بتلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم. ورافقه خلال الجولة اللواء عماد يوسف رئيس حى العجمي.

وخلال الجولة قام السكرتير المساعد بجولة على شوارع حى العجمى للتعرف على المشكلاتها على الطبيعة ووضع أفضل حلول لها، كما قام بتفقد وحدة صحة الهانوفيل للتأكد من كفاءة العمل بالوحدة والإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية وتواجد الطاقم الطبى، ووجه السكرتير المساعد جميع العاملين بالمستشفى بإحتواء المرضى وحسن التعامل معهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم، مؤكدا على ضرورة أن يشعر المواطن السكندرى وخاصة البسيط بتحسن ملحوظ فى مستوى الخدمات المقدم لهم على كافة النواحى المعنوية والمادية.