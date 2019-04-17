محافظ أسيوط يفتتح مبنى إدارة تعليمية وجناح مدرسي بأبوتيج بتكلفة 17 مليون جنيه

أسيوط - هيثم البدرى

افتتح اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مبنى إدارة أبوتيج التعليمية وجناح مدرسي جديد بمدرسة الشهيد حسن عبدالسلام ومعرض لمنتجات طلاب التعليم الفني، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 ودعم الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها قومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وهي ذكري تصدي أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط للحملة الفرنسية عام 1799.

ورافقه خلال الجولة المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمة بأسيوط، ومحمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والعديد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم.

وافتتح المحافظ مبنى الإدارة التعليمية الجديد بمركز أبوتيج، والذي بلغت تكلفة إنشاؤه 9 مليون و447 ألف جنيه، وتفقد أقسام المبنى وإدارته الذي يخدم معلمي إدارة أبوتيج التعليمية، وذلك في إطار استكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم الصالح العام.

كما افتتح المحافظ ومرافقوه جناح بمدرسة الشهيد حسن عبد السلام، بتكلفة 7 مليون و725 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة التي تتماشى مع سياسية الدولة في تطوير المنظومة التعليمية والعمل علي زيادة أعداد الفصول الدراسية لخدمة أبنائنا الطلاب وخفض الكثافات بالفصول، واستيعاب أكبر عدد من التلاميذ.

كما افتتح محافظ أسيوط أيضا معرض لمنتجات مدارس التعليم الفني بأبوتيج من مشغولات يدوية وخشبية وكهربائية ومفروشات وملابس ولوحات فنية مشيدًا بمعروضات الطلاب، لافتًا إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم.