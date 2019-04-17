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كاهن كنيسة الدقى: المشاركة فى الاستفتاء دور هام فى استكمال البناء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:37 م
كاهن كنيسة الدقى: المشاركة فى الاستفتاء دور هام فى استكمال البناء جانب من المؤتمر
كتب محمود العمري
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قال القمص سلوانس ذكرى، كاهن كنيسة العذراء مريم بالدقى، إننا ندعو الجميع إلى المشاركة فى التعديلات الدستورية، لأننا نحب مصر جميعا، وإننا نعمل من أجل الصالح العام، وإننا نؤكد للجميع سنستكمل البناء مع القيادة السياسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن المشاركة فى الاستفتاء أمانة على كل مواطن فى مصر.

 

وأضاف فى كلمته بالمؤتمر الجماهيرى الذى يعقده النائب عبد الرحيم على، لتأييد التعديلات الدستورية، حافظوا على مصر، وأطالب الجميع أن نذهب إلى صناديق الاقتراع من أجل مصر، ونؤكد للعالم جميعا حبنا لمصر، مشاركتنا اليوم ليست مجاملة ولكن دعوة للجميع للتأكيد على حبنا لمصر، وكل واحد يعد مندوب مصر فعلينا أن نؤدى دورنا، فالذهاب إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى الاستفتاء لا يقل عن مشاركتنا فى مواجهة الإرهاب فى سيناء.

 

وشارك عدد كبير من المواطنين لحضور المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمه النائب عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، اليوم الأربعاء بنادى بين السرايات، لمناقشة التعديلات الدستورية والحث على المشاركة فيها.

 

وحرص المواطنون على ترديد الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر، معبرين عن تأييدهم للتعديلات الدستورية والمشاركة القوية فى الاستفتاء يوم السبت المقبل حتى يوم الاثنين.


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