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فيديو وصور.. طفلة بالشرقية تهدى الرئيس قصيدة "قال بيقولوا السيسى عمل أيه"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:00 م
فيديو وصور.. طفلة بالشرقية تهدى الرئيس قصيدة "قال بيقولوا السيسى عمل أيه" الطفلة أسماء حسن
الشرقية - فتحية الديب
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فاجأت طفلة عمرها "11 سنة" الحاضرين خلال مؤتمر حاشد نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة بلبيس، أمس، لحث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية، بإلقاء قصيدة "قال بيقولوا السيسى عمل أيه".

طفلة بالشرقية تهدى الرئيس قصيدة (2)

وعبرت الطفلة "أسماء حسن" ابنة مدينة بلبيس، طالبة بالصف الخامس الابتداى، عن حبها للرئيس السيسى بطريقتها الخاصة، من خلال استعراضها إنجازته بإلقائها كلمات القصيدة، التى نالت إعجاب الحاضرين. وذكرت الطفلة.

طفلة بالشرقية تهدى الرئيس قصيدة (4)

وألقت الطفلة قصيدتها وكلماتها كالتالى:

"قال بيقولوا السيسى عمل أيه؟

إليكم هذا النبأ العاجل

3 سنين من حكم الراجل مش تلاتين  ولا تمانين

عمل حاجات عايزالها سنين.. قوى الشرطة وقوى الجيش

ظبطلنا منظمومة العيش، مبقاش فى زحمة وبالدور

ولا فى حد يموت فى طابور

كانت الضلمة دى زى السور

خلص على مشكلة النور

فيروس سى كان مرض العصر

قرب أهو ينتهى من مصر".

مفيش مشكلة بيسيبها نهائى

قال مهسيبش مكان عشوائى

عمل مدن وطرق وكبارى ومحطات تحلية ومجارى

لقى القاهره فيها زحمة شديدة عمل عاصمة إدارية جديدة

فتح مصانع كانت مقفولة شغلها من اللحظة الأولى

بيحارب الفاسدين وبحدة.. و الإهمال والفوضى بشدة

قناة سويس خلصها فى عام

بإدين جيشنا اللى ما بينام

وفى أسبوع شعبه الجبار جاب ستين و أربعه مليار..

وقال بيقولوا السيسى عمل ايه"

طفلة بالشرقية تهدى الرئيس قصيدة (3)

أول تليفون محمول مصرى

وكمان شبكة جديدة وحصرى

مدن جلود ورخام وأساس 

وخط مترو جديد للناس

أربع أنفاق ربطت سينا بكل قرية وكل مدينة

بيحارب إرهاب بيدمر، وبيبنى ويزرع ويعمر

رسملنا حدودنا البحرية طلعنا البترول والغاز

أزمات البنزين خلصها وأزمة أنبوبة البوتاجاز

بس فى ناس بتحب تهد وتكره تبنى

ناس مش عايزه تشوف مستقبل لابنك وابنى

وعشان تهدم أى نجاح، قلل بقى من قيمة القدوة

علشان كل ما فينا يبوظ كسر حطم أى رموز".

طفلة بالشرقية تهدى الرئيس قصيدة (2)

وقال بيقولوا السيسى عمل إيه !

كشف العالم قدام نفسه .. واللى على الشر بيتنافسوا

والإرهاب اللى بدا يدينه.. ومكان تدريبه وتمويله

بيحاربوه فى أكلنا ..وفى عيشنا بس البركة فى وقفة جيشنا

قال شعبنا مش راح يحتاج أمن مصر فى غذا و علاج

وأما ف ليبيا اتقتلوا ولادنا مسابش تارهم لما يبات

جيشنا فى ساعة يدوب كان خلص كل اللى ايديه اتمدت مات ".

طفلة بالشرقية تهدى الرئيس قصيدة (1)

وقال بيقولوا السيسى عمل إيه !

فى 30/7 فى كل مكان سمعنا منه أهم بيان خلص مصر

و وطنه العربى من كارثة ومن حكم جبان

وهقولكم ايه ولا ايه؟

وأنا لو حد سألنى ونادانى عمل ايه السيسى يا مصريين ...؟!

هقوله استنى الجزء التانى فى الأربع سنين اللى جايين"

طفلة بالشرقية تهدى الرئيس قصيدة (1)

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