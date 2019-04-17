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فوز خالد النجدى بمقعد نقيب الصيادلة بدمياط

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:16 م
فوز خالد النجدى بمقعد نقيب الصيادلة بدمياط انتخابات - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أسفرت نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة بدمياط والتى اجريت أمس الثلاثاء عن فوز الدكتور خالد النجدى بمنصب نقيب الصيادلة بمحافظة دمياط بعد حصوله على 522 صوتا مقابل 239 صوتا لمنافسه الدكتور شريف أبو المجد.

 

 

وفاز بالعضوية فوق السن الدكتور سامح المسلمانى وحصل على 517 صوتا والدكتور أحمد الغريب 433 صوتا والدكتورة هناء الزفتاوى 348 صوتا، بينما فاز بالعضوية تحت السن كل من الدكتورة شيماء عز البشبيشي وحصلت على 502 صوت وسارة مصلح 469 صوتا وريهام مدحت موسي 384 صوتا بينما فاز الدكتور أحمد الطويل من دمياط بعضوية النقابة العامة عن شرق الدلتا تحت السن.

 
 
 

 


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