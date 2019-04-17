فوز جورج لبيب بمقعد نقيب صيادلة سوهاج ومبارك وراغب ولطيف بمقاعد فوق السن

سوهاج - محمود مقبول

أسفرت نتائج أعمال الفرز شبه النهائية للانتخابات الفرعية لنقابة الصيادلة بمحافظة سوهاج، عن حصول جورج لبيب فخرى على 588 صوتا وفوزه بمقعد النقيب، بينما حصل منافسه مصطفى الشندويلى على 576 صوتا وحصل المرشح فاضل صابر على 6 أصوات فقط وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 1170 صوتا.

وأسفرت عملية فرز الأصوات أيضا عن فوز: محمد مبارك بـ650 صوتا، وحسين راغب بـ670 صوتا، وشريف لطيف بـ590 صوتا، وذلك على مقاعد فوق السن.

بينما لم يتم حسم مقاعد تحت السن حتى الآن، وبلغ عدد الحضور 1170 صوتا من بين 2500 عضوا لهم حق التصويت وترشح على منصب النقيب ثلاثة: "جورج لبيب فخري، وفاضل صابر مجلع، ومصطفى محمود فرغل الشندويلي".

أما مقاعد فوق السن فبلغ عدد المرشحين ثمانية هم "محمد مبارك، حسين راغب، شريف لطيف، أحمد عمر، محمود خيري، رفعت معتصم، مصطفى محمد، هاني وليم" وعلى مقعد تحت السن تقدم للترشح 12 مرشحا هم "أحمد صلاح، حسين محمود، شادي صابر، الهيثم محمد، محمد علي، أسماء خلف، صلاح الدين شحاتة، أحمد محمد، علي محمد، أشرف عوض، محيي الدين فتحي، أحمد محمد".