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فوز الدكتور طارق عز الدين بمقعد نقيب الصيادلة بمحافظة الأقصر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:56 ص
فوز الدكتور طارق عز الدين بمقعد نقيب الصيادلة بمحافظة الأقصر الدكتور طارق عز الدين نقيب صيادلة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت لجنة إنتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة الأقصر، عن حصول الدكتور طارق عز الدين محمد حمدان علي منصب نقيب صيادلة الأقصر وذلك بعد حصوله علي 215 صوتاً، وذلك من ضمن 429 صيدليا قاموا بالتصويت في الانتخابات من أصل 1650 صيدليا مسجلا بكشوف الناخبين بالمحافظة.

وحصل المتنافسون علي مقعد نقيب صيادلة الأقصر، وهم كل من، الدكتور طارق عز الدين 215 صوتا، والدكتور أحمد عماد 107 أصوات، والدكتور محمد بغدادي 105 أصوات، وبلغت الأصوات الصحيحة 427 صوتا والباطلة 2.

وكانت قد انطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات نقابة الصيادلة في محافظة الأقصر، حيث تنافس 22 مرشحا للفوز بـ 7 مقاعد بينهم 3 على مقعد النقيب، وفي العضوية تحت السن وفوق السن تنافس 19 مرشحا للفوز بـ 6 مقاعد.

 

 


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