فوز الدكتور طارق عز الدين بمقعد نقيب الصيادلة بمحافظة الأقصر

وحصل المتنافسون علي مقعد نقيب صيادلة الأقصر، وهم كل من، الدكتور طارق عز الدين 215 صوتا، والدكتور أحمد عماد 107 أصوات، والدكتور محمد بغدادي 105 أصوات، وبلغت الأصوات الصحيحة 427 صوتا والباطلة 2.

وكانت قد انطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات نقابة الصيادلة في محافظة الأقصر، حيث تنافس 22 مرشحا للفوز بـ 7 مقاعد بينهم 3 على مقعد النقيب، وفي العضوية تحت السن وفوق السن تنافس 19 مرشحا للفوز بـ 6 مقاعد.