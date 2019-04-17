وقال فيليب - في تصريح له عقب اجتماع لمجلس الوزراء للتعامل مع الحادث - إن المجلس سيطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لتنظيم وإدارة التبرعات المخصصة لإعادة ترميم كاتدرائية الأثرية.. موضحا أنه يضع إطارا قانونيا لحملة التبرعات الوطنية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون، ، بحسب ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية على موقعها الألكتروني.



وأضاف أن مشروع قانون "نوتردام" سينص على تخفيض الضرائب للمتبرعين، وإطلاق مسابقة دولية للمهندسين المعماريين لبناء برج جديد للكاتدرائية..مشيرا إلى أنه سيتم تحديد ما إذا كان البرج سيعاد بناؤه كما هو على طريقة المعماري فيوليه لو دوك في القرن التاسع عشر، أم سيتم بناء برج جديد يتماشى مع تقنيات وتحديات العصر الحالي.



ولفتت الصحيفة إلى أن التبرعات بدأت في التدفق بالفعل من أنحاء العالم حيث وصلت إجمالها حتى الآن إلى 800 مليون يورو على الأقل من عدة جهات منها شركة أبل الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي إلى جانب آلاف الأشخاص المجهولين.



وكان ماكرون قد أعلن أمس الثلاثاء أنه يريد إعادة بناء الكاتدرائية التي تعود للقرن الثالث عشر في غضون خمس سنوات.