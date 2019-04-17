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فايز المطيرى يوجه برقية شكر للرئيس السيسي بختام مؤتمر العمل العربى الـــ46

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:15 م
فايز المطيرى يوجه برقية شكر للرئيس السيسي بختام مؤتمر العمل العربى الـــ46 فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
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وجه فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعايته المؤتمر فى دورته ال 46، بحضور 17 وزيرعمل عربي.

 

وثمن المطيرى، موقف الرئيس السيسى من قضايا العمال ودعمه المستمر لهم، وشعوره الطيب بهم على المستوى العربى، لافتا إلى خطوات اﻹصلاح التى تنتهجها الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس السيسى.

 

وأعرب المطيرى عن تمنياته للرئيس السيسى بالنجاح الدائم فى خطة الإصلاح التى تعزز من قوة مصر بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام.

 

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر العمل العربى، اليوم اﻷربعاء.

 

وكانت قد بدأت يوم اﻷحد الماضى، أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربى، الذى ينعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية.

 

ويحضر الدورة 17 وزير عمل عربى، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعددًا من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 


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