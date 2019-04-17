غدا.. الجيزة تنظم ملتقى لتوظيف الشباب بمشاركة 125شركة بالقطاع الخاص

تنظم محافظة الجيزة، غدا الخميس، ملتقى لتوظيف شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة بمشاركة العديد من الشركات بالقطاع الخاص، بالصالة المغطاة بنادى الشركة الشرقية للدخان بشارع خاتم المرسلين بحى العمرانية، ويستمر على مدار اليوم.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه من المقرر أن يشارك فيه 125 شركة تعمل فى مجالات الأغذية والسيارات والاتصالات و الهواتف المحمولة و السياحة والفنادق والخدمات البريدية وخدمات الدفع الالكترونى و السيراميك و مستحضرات التجميل ومستلزمات طبية و شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية وسلاسل مطاعم وكافيهات عالمية وشركات مشروبات غازية عالمية ومنتجات الالبان و اعضاء تدريس لمنح تدريبية بأكاديميات وبيع الأجهزة المنزلية والرقمية والالكترونية .

بالإضافة إلى أن الملتقى يوفر فرص عمل بأندية رياضية ومطابع للكتب ومستشفيات وصيدليات وشركات أدوية ومعامل تحاليل وسلاسل تجارية وشركات للبلاستيك والكيماويات والالومنيوم والمنسوجات والمفروشات والغزل والكرفانات والانشاءات والدعاية والاعلان والادوات الكهربائية والامن والحراسات .