عادت اليوم إلى سوريا دفعة جديدة من المهجرين من مخيمات اللجوء في الأردن، عبر مركز نصيب-جابر الحدودي، وذلك في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المناطق التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب على امتداد مساحة البلاد.
وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الانباء السورية اليوم الأربعاء أن عدداً من الأسر، معظم أفرادها من الأطفال والنساء، وصلت ظهر اليوم إلى المركز قادمة من مخيمات اللجوء في الأردن حيث قامت الجهات المعنية في محافظة درعا بتأمين الخدمات الرئيسية لضمان عودتهم إلى بلداتهم وقراهم، من حافلات وشاحنات لنقلهم مع أمتعتهم.
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