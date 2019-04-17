وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الانباء السورية اليوم الأربعاء أن عدداً من الأسر، معظم أفرادها من الأطفال والنساء، وصلت ظهر اليوم إلى المركز قادمة من مخيمات اللجوء في الأردن حيث قامت الجهات المعنية في محافظة درعا بتأمين الخدمات الرئيسية لضمان عودتهم إلى بلداتهم وقراهم، من حافلات وشاحنات لنقلهم مع أمتعتهم.