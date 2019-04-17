عميد إعلام القاهرة: انتشار الأخبار المفبركة أدى إلى تحد كبير للقيم المهنية

وائل ربيعى

أكدت الدكتورة هبة الله السمري، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، ورئيس المؤتمر، إن التكنولوجيا غيرت المشهد الإعلامي بأدواته واتجاهاته عبر الروبوت والذكاء الصناعي وتطبيقات التحقق من الأخبار وغيرها.



وقالت السمري، بكلمتها خلال المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرين، الذى تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان "صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية"، تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتورة هبة الله السمري القائم بأعمال عميد كلية الإعلام، اليوم الإربعاء، أن العديد من الدراسات حول العالم أكدت الدور المتنامي للتكنولوجيا في العمل الإعلامي.



وتابعت السمرى، أن التكنولوجيا زادت من انتشار الأخبار المفبركة، وأدت إلى تحدي للقيم المهنية، ولذلك مطلوب تحقيق التوازن بين التقنية، والقواعد المهنية، قائلة: "الصحفي المهني هو من يستخدم التكنولوجيا لصناعة المحتوى"، متسائلة: "هل يقود الإعلام التكنولوجيا أم العكس؟ هذا السؤال بحاجة إلى مناقشات وبحوث متعمقة"، موضحة أن محاور المؤتمر تتلخص في مناقشة الفرص والتحديات التي تُواجه التعليم والتدريب الإعلامي في الجامعات بهدف تقديم صناعة إعلامية ناجحة، وكذلك استثمار التكنولوجيا المعاصرة في مجالات التدريس والتعرف على الطرق والمناهج المستحدثة في تدريس الإعلام، خاصةً الإعلام الرقمي في ضوء التطورات العالمية والبحث العلمي في مجال الإعلام.











