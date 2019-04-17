صور.. لأول مرة.. محطة مصر تتزين بالورود وأعلام مصر

تجملت محطة مصر وتزينت بالورود وأعلام مصر، حيث تم زرع مساحات من النجيلة وزراعات الورد مع إعادة رصف وتجميل ساحة المحطة وغسيل زجاجها، بشكل لم يسبق فى تاريخ السكة الحديد.

وكلف وزير النقل اللواء عادل ترك رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، بالإشراف على تجميل وتزيين المحطة ورفع وتوزيع إعلام مصر وطباعة بوسترات كبيرة بأعلام مصر وتعليقها على المحطة، مع مراجعة إجراءات السلامة والأمان ونظم الأمن الصناعة بالمحطة.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع، إن التكليفات أيضا شملت رئيس وقيادات الشركة القابضة للطرق والكبارى، بالإقامة بشكل دائم بمحطة مصر لمتابعة إجراءات تجهيز وتجميل محطة وإنهاء أعمال تجديد وإزالة أثار حريق محطة مصر بشكل عاجل مع الإنتهاء من تكليفات الوزير فى موعد أقصاه صباح غدا الخميس.