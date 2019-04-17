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صور.. سكرتير عام بورسعيد: إصابة موظف بحى المناخ أثناء حملة إزالة مخالفات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:23 م
صور.. سكرتير عام بورسعيد: إصابة موظف بحى المناخ أثناء حملة إزالة مخالفات إصابة موظف بحي المناخ أثناء حملة مكبرة لإزالة المخالفات
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلن المهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام محافظة بورسعيد، عن تعرض، شعبان عبد المجيد على سليمان، الموظف بإدارة الأمن بحى المناخ بمحافظة بورسعيد، بقطع فى شريان المخ، أثناء مشاركته فى حملة الحى لإزالة عدد من المخالفات، فى إطار الحملات اليومية فى مختلف أحياء المحافظة، لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات والمخالفات.

وقال سكرتير عام محافظة بورسعيد، إنه خلال الحملة تعرض شعبان عبد المجيد، هو وأفراد الحملة لوابل من الحجارة والزجاجات من بعض الخارجين على القانون، بشارع عدلى وكسرى، ليصاب بزجاجة أدى إلى قطع فى شريان المخ، استلزم إجراء 8 غرز، وتم نقله إلى مستشفى "آل سليمان" بناء تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأضاف "أبو زهرة"، إلى أنه ورئيس حى المناخ الدكتور منصور بكرى، قاما بمتابعة ومرافقة الحالة بالمستشفى، والتوجية بتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصاب، مشددًا على أن هناك تعليمات من محافظ بورسعيد باستمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات فى مختلف أنحاء المحافظة، بكل حزم ودون تهاون ومواجهة كل من تسول له نفسه بمقاومة السلطات أو فرض أسلوب البلطجة بكل الحزم والتطبيق المشدد للقانون.

 
إصابة موظف بحي المناخ أثناء حملة مكبرة لإزالة المخالفات (1)
 

 

إصابة موظف بحي المناخ أثناء حملة مكبرة لإزالة المخالفات (2)
 

 

إصابة موظف بحي المناخ أثناء حملة مكبرة لإزالة المخالفات (3)
 

 

إصابة موظف بحي المناخ أثناء حملة مكبرة لإزالة المخالفات (4)

 


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