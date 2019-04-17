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الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:05 م
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بختام الندوات التثقيفية للتعديلات الدستورية

صور.. رئيس جامعة سوهاج : نراهن على وطنية ووعى الشباب

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:17 م
صور.. رئيس جامعة سوهاج : نراهن على وطنية ووعى الشباب جانب من الندوة
سوهاج محمود مقبول
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اختتمت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، اليوم الاربعاء، فعاليات الندوات التثقيفية لدعم المشاركة فى الإستفتاء على مواد التعديلات الدستورية المراد تعديلها، والتى أستمرت على مدار 30 يوما بكافة كليات الجامعة بمقريها القديم والجديد، حضر الإحتفال عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأكثر من 3000 طالب وطالبة .

 

و أوضح رئيس الجامعة الدكتور أحمد عزيز خلال اللقاء، أن التعديلات الدستورية التى سيتم الإستفتاء عليها ايام السبت و الاحد و الاثنين المقبله، من شأنها أن تحقق المزيد من الإصلاحات فى نظام الحكم، وتحسن الأداء فى الوزارات المختلفة، وكذلك تعاون الرئيس فى أداء مهامه، و دعا عزيز منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والهيكل الإدارى والطلاب، إلى المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أنها واجب وطنى، بعيد عن الرأى الذى سيتم الادلاء به، فهو حق الشعب، لابد ان يشارك فيه ويحدد ملامح نتائجه، مؤكدا أنه يراهن على وعى ووطنية شباب مصر، وإدراكه بأهمية تلك المشاركة.

وأكد رئيس الجامعة، أن تلك التعديلات تعمل على دعم تمثيل المرأة والعمال والفلاحين، والشباب والمواطنين المسلمين والمسيحيين، كما أنها تعزز الحياة السياسية، وتمنح طوائف المجتمع المختلفة حقها فى المساهمة لرسم محاور الحياة السياسية لمصر .

 

وأشار أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامى للجامعة، أن الفقرة الأخيرة من حفل الختام، حث فيها عزيز الطلاب، على ضرورة أن يبعثوا برسائل قوية إلى المجتمع الدولي، تدلل كل منها على تكاتف المصريين بإختلاف إنتمائاتهم وفى بناء وطنهم والعبور به إلى بر الأمان، والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد هى مرحلة الإستقرار والبناء، مما يتطلب من جميع المصريين التكاتف والتلاحم من أجل الوصول إلى بر الأمان.

 

وقال الدكتور محمد عبد التواب مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، أن الندوات التثقيفية والتى استمرت على مدار شهر، تم خلالها ثقيف ما يقرب من 15 الف طالب وطالبة بخمسة عشر كلية، موضحا أن طلاب الجامعة سوف يشاركون بحشود كبيرة بالإستفتاء القادم لكى يعكسوا الصورة الحقيقية لواقع طلاب جامعة سوهاج .

 

 
جانب من الندوة (1)
جانب من الندوة (1)

جانب من الندوة (2)
جانب من الندوة (2)

جانب من الندوة (3)
جانب من الندوة (3)

جانب من الندوة (4)
جانب من الندوة (4)

جانب من الندوة (5)
جانب من الندوة (5)

جانب من الندوة (6)
جانب من الندوة (6)

جانب من الندوة (7)
جانب من الندوة (7)

جانب من الندوة (8)
جانب من الندوة (8)

جانب من الندوة (9)
جانب من الندوة (9)

جانب من الندوة (10)
جانب من الندوة (10)

جانب من الندوة (11)
جانب من الندوة (11)
 

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