video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. رئيس الوطنية للانتخابات: الاستفتاء سيتم تحت إشراف قضائى كامل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:27 م
صور.. رئيس الوطنية للانتخابات: الاستفتاء سيتم تحت إشراف قضائى كامل المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر - تصوير السعودى محمود
إضافة تعليق
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الاستفتاء على تعديل الدستور، سيتم تحت إشراف قضائى كامل بمعنى قاضى على كل صندوق ووسط متابعة ومراقبة من جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
 
وقال خلال مؤتمر صحفى إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعهد أمام شعب مصر بإجراء استفتاء بنز اهة وحيادية.
 
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتى ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب مجلس النواب بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.

الوطنية للانتخابات (1)
 
الوطنية للانتخابات (2)
 
الوطنية للانتخابات (3)
 
الوطنية للانتخابات (4)
 
الوطنية للانتخابات (5)
 
الوطنية للانتخابات (6)
 
الوطنية للانتخابات (7)
 
الوطنية للانتخابات (8)
 
الوطنية للانتخابات (9)
 
الوطنية للانتخابات (10)
 
الوطنية للانتخابات (11)
 
الوطنية للانتخابات (12)
 
الوطنية للانتخابات (13)
 
الوطنية للانتخابات (14)
 
الوطنية للانتخابات (15)
 
الوطنية للانتخابات (16)
 
الوطنية للانتخابات (17)
 
الوطنية للانتخابات (18)
 
الوطنية للانتخابات (19)
 
الوطنية للانتخابات (20)
 
الوطنية للانتخابات (21)
 
الوطنية للانتخابات (22)
 
الوطنية للانتخابات (23)
 
الوطنية للانتخابات (24)
 
الوطنية للانتخابات (25)
 
الوطنية للانتخابات (26)
 
الوطنية للانتخابات (27)
 
الوطنية للانتخابات (28)
 
الوطنية للانتخابات (29)
 
الوطنية للانتخابات (30)
 
الوطنية للانتخابات (31)
 
الوطنية للانتخابات (32)
 
الوطنية للانتخابات (33)
 
الوطنية للانتخابات (34)
 
الوطنية للانتخابات (35)
 
الوطنية للانتخابات (36)
 
الوطنية للانتخابات (37)
 
الوطنية للانتخابات (38)
 
الوطنية للانتخابات (39)
 
الوطنية للانتخابات (40)
 
الوطنية للانتخابات (41)

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوطنية للانتخابات تضع 3 وسائل للاستعلام عن لجنتك فى الاستفتاء.. اعرف لجنتك

"الوطنية للانتخابات" تدعو للمشاركة بالاستفتاء بأغنية "خدنا معاك".. فيديو

الإستفتاء

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات

الاستفتاء على الدستور

التعديلات الدستورية

مواعيد الاستفتاء

الاستفتاء داخل مصر

الاستفتاء خارج مصر

استفتاء 2019

تاريخ الاستفتاء

ايام الاستفتاء

الإستفتاء على الدستور

مواعيد الإستفتاء

أيام الإستفتاء

التعديلات الدستورية 2019

مواعيد الإستفتاء على الدستور

مواعيد الاستفتاء على الدستور

موعد الاستفتاء على الدستور




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة