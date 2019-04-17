صور.. رئيس اللجنة الأولمبية السويدية يدعو جماهير أفريقيا بزيارة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال بيتر رينبو، رئيس اللجنة الأولمبية السويدية، أن مصر مؤهلة بأن تستضيف كبرى المسابقات الرياضية، حيث أنها تمتلك مناخ مميز وكذلك ملاعب وفنادق رياضية مميزة، وشعبها مشهور بحفاوة الاستقبال.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية السويدية، فى تصريحات صحفية له خلال زيارته لمدينة الغردقة مع وفد من مسئولى إحدى الشركات الكبرى فى مجال السياحة الرياضية، أن مصر هى أفضل دولة أفريقية تنظم بطولة الأمم الأفريقية فى الوقت الراهن لما تتميز به من استقرار وقدرة على إخراج بطولة مميزة.

ودعا رينبو جماهير إفريقيا بأكتشاف البحر الأحمر خلال زيارتهم لمصر لتشجيع فريقهم، مؤكدا على أن مدينة الغردقة من أجمل مدن العالم، وأنها سيكون لها مستقبل باهر فى السياحة الرياضية.

وكشف أن مستقبل السياحة الرياضية فى مصر قوى بينما يكون أقوى إذا ما تم الاستعانة بأبطال مصر ومشاهيرها الرياضين مثل العالمى محمد صلاح، وكذلك الاشتراك فى معارض خارجية تكون متخصصة فى السياحة الرياضية، والمؤهلات فى مصر كبيرة لتكون من أقوى الدول فى السياحة الرياضية مثل مدينة دبي.

وأشار رينبو إلى أن هناك استراتيجية معينة فى السياحة الرياضية وهى توفير الراحة والاستمتاع، وكذلك تأهيل المكان للتدريب والمدربيين على أعلى مستوى.

كما أكد رئيس اللجنة الأولمبية السويدية أن فى مدينة الغردقة رياضتين مشهورتين ويرغبهما جميع زائرى المدينة، وهما الغوص والكيت سيرف "ركوب الامواج"، مؤكدا على الاهتمام الأكبر بتلك الرياضات وتنظيمها بشكل محترف وكذلك الترويج لها بكثافة.

من جانبها قالت قالت نينا هورويل، مديرة السياحة الرياضية بكبرى الشركات السياحية العالمية، أن مصر من أفضل دول العالم لإقامة أكبر المسابقات الرياضية لكنها تحتاج لتأهيل من جانب الحكومة، لذلك وهى تأهيل الشوارع والطرق لإقامة رياضيات مثل مسابقات الدراجات وكذلك الجرى .

وأضافة هورويل فى تصريحات صحفية حول زيارتها للغردقة، أن مصر ينقصها البنية التحتية للسياحة الرياضية وتكون من أقوى دول العالم فى السياحة الرياضية.



زيارة رئيس اللجنة الأولمبية السويدية للغردقة



زيارة رئيس اللجنة الأولمبية السويدية للغردقة



زيارة رئيس اللجنة الأولمبية السويدية للغردقة



زيارة رئيس اللجنة الأولمبية السويدية للغردقة