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صور.. بدء أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بقرية البغدادى شرقى الأقصر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:09 م
صور.. بدء أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بقرية البغدادى شرقى الأقصر أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بقرية البغدادى
الأقصر – أحمد مرعى
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بدأت إدارة مياه البياضية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال الغسيل والتطهير لشبكات وخطوط مياه الشرب بعدد من المناطق بقرية البغدادى، وذلك لضمان تحسين الجودة، ويأتى ذلك إستعدادات لدخول فصل الصيف، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس شركة المياة.
 
وكان قد أصدر اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته ببدء خطة الشركة لعمليات غسيل، وتطهير شبكات مياه الشرب، بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر، إستعداداً لدخول فصل الصيف، ومايصاحبه من زيادة فى إستهلاك المياه، ولضمان جودة المياه المنتجة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
وتمت عملية الغسيل بشبكة مياه البغدادى، بتوجيه ومتابعة عبد الشافى أمين مدير إدارة المياه بالبياضية، وبإشراف كلاً من الدكتور منتصر أحمد، والدكتور مصطفى عبد الوهاب كميائى المعمل، وعدد من الفنيين والكميائيين بإدارة البياضية.
 
بدء أعمال غسيل وتطهير شبكات المياة بقرية البغدادى شرقي الأقصر (1)
بدء أعمال غسيل وتطهير شبكات المياة بقرية البغدادى شرقي الأقصر
بدء أعمال غسيل وتطهير شبكات المياة بقرية البغدادى شرقي الأقصر (2)
بدء أعمال غسيل وتطهير شبكات المياة بقرية البغدادى شرقي الأقصر 
بدء أعمال غسيل وتطهير شبكات المياة بقرية البغدادى شرقي الأقصر (3)
بدء أعمال غسيل وتطهير شبكات المياة بقرية البغدادى شرقي الأقصر 
 

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