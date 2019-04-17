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صور.. الهيئة الوطنية للانتخابات: يجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن بالاستفتاء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:32 م
صور.. الهيئة الوطنية للانتخابات: يجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن بالاستفتاء المستشار لاشين إبراهيم - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر - سمير حسنى - محمد شرقاوى - تصوير السعودى محمود
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى: "رابطكم بوطنكم يفرض عليكم عدم تخلفكم عن ندائه، وإجراءات استفتاء نزيه حق لكم والتزام علينا، وسيجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائى كامل وسيتم تخصيص قاض لكل صندوق، كما أنه يجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن على تعديل الدستور".

 
كما وفرت الهيئة لجان للوافدين فى المناطق ذات الكثافات العالية من العمل ومنها العاصمة الإدارية وشرم الشيخ والغردقة.
 

وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين ووسائل الإعلام توخى الحذر فى نشر أى أخبار تتعلق بالهيئة، مضيفا أنه تم صياغة ورقة الاقتراع بشكل يناسي من لا يجيدون القراءة وذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن الناخبين المقيدة باللجنة العليا للانتخابات مدعون للإدلاء بالاستفتاء على تعديل الدستور.  

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