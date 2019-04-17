صور.. إصابة 6 مواطنين فى حادثين مروريين بالطريق الصحراوى وقرية بمدينة إسنا

أصيب 6 مواطنين، فى حادثى اصطدام سيارتين بالطريق الصحراوى بإسنا جنوبى محافظة الأقصر، وإصطدام سيارة برتروسيكل بإحدى قرى المدينة، تم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولى، وتم تحرير محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحادث الأول، كانت باصطدام سيارتى نقل الأولى محملة بالجمال، والثانى محملة بضائع، وذلك على الطريق الصحراوى أول قرية المساوية بمدينة إسنا، وأسفر عن إصابة كل من "ربيع.ع.أ" 70 سنة، مصاب بكدمات وسحجات واشتباه مابعد الارتجاج، و"حمادة.س.أ" 24 سنة مصاب باشتباه ارتجاج ونزيف وكدمات، وتم نقلهما لمستشفى الأقصر الدولى.

أما الحادث الثانى، فوقع باصطدام سيارة أجرة تحمل لوحات رقم "5126" بتروسيكل بين كوبرى الطوايع وكوبرى الشادر بمدينة إسنا، مما أسفر عن إصابة كل من "محمود.ن.ب" 25 سنة مصاب بكدمات فس الجسد، و"أحمد.ر.إ" 23 سنة مصاب بكدمات وجروح فى فروة الرأس، و"سامى.س.ع" 30 سنة مصاب بكدمات وجروح فى الوجه والرأس، و"حمادة.ف.خ" 36 سنة مصاب بكدمات وجروح فى الرأس، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى وخرج 3 منهم من المستشفى وجارى علاج الرابع.