صور.. آمنة نصير من بنى سويف: أمان مصر معجزة والسيسى منحة الله للشعب

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب: "إن بقاء مصر مرفوعة الرأس آمنة بحدودها فى خضم منطقة تهتز أرجاؤها وأركانها وبرجالها، يدافعون عنها يعد معجزة، لذلك كان الرئيس السيسى منحة الله للشعب المصرى، لتبقى مصر عزيزة قوية إذ حظيت مصر بثروتها البشرية، وأتمنى أن تبقى هذه الثروة حريصة وحذرة من أى خطر يمس الوطن.

جاء ذلك، أثناء حضورها اليوم المؤتمر، الذى نظمه إتحاد نقابات العمال ببنى سويف "حول التعديلات الدستورية"، بحضور المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والدكتور منتصر على جبر رئيس إتحاد عمال مصر، والدكتور ماهر على جبر نقيب الائمة والدعاة بالمحافظة، وأحمد عابدين نائب رئيس اتحاد عمال بنى سويف، والنائبين بدوى النويشى وعلى بدر، والعشرات من التنفيذيين ورؤساء الجمعيات والشخصيات العامة.

وأضافت آمنة نصير، شاركت كعضو احتياطى عن المجلس القومى للمرأة فى وضع دستور 2014، وأخذنا وقتا طويلا فى مناقشة تجديد بعض بنود الدستور، وبرغم ما جال بخاطرنا من رغبات أثناء تحديد سنوات الحاكم وبنود أخرى، كانت هناك ظروف وأوضاع مختلفة واحتياطات وضوابط .

وتابعت قائلة "لاحظت فى الفترة الاخيرة أن هناك رخاوة، وإدارة ظهر والاستماع إلى كلمات تافهة مرفوضة عقلا وموضوعا، لذلك أتمنى حرص من الشعب القوى الأبى على هذا البلد الكريم".