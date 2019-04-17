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سفير مصر بكندا: مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء حق ودليل رغبتهم فى صياغة المستقبل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:39 م
سفير مصر بكندا: مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء حق ودليل رغبتهم فى صياغة المستقبل سفير مصر فى كندا احمد أبو زيد
كتب : أحمد جمعة
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قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، إنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج، بدأت السفارة المصرية فى أوتاوا، فى إجراء الاتصالات المباشرة مع تجمعات الجالية المصرية فى مختلف أنحاء كندا، لإبلاغهم بتاريخ إجراء الاستفتاء أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين، وكذلك وضع هذه التواريخ على صفحات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعى لضمان إطلاع جميع أعضاء الجالية المصرية بتلك المواعيد.

وأشار أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الأربعاء، إلى أن السفارة المصرية فى أوتاوا تنسق على مدار الساعة مع القنصلية المصرية العامة فى مونتريال لضمان إطلاع جميع تجمعات الجالية المصرية هناك وفى المقاطعات التى تقع فى دائرة الاختصاص القنصلى للقنصلية العامة بموعد الاستفتاء، لافتا إلى أن السفارة المصرية تحرص فى إطار تواصلها مع تجمعات الجالية المصرية أن تؤكد على أهمية المشاركة فى التصويت باعتباره حقاً دستوريا لصياغة مستقبل وطن لجميع المصريين فى الداخل والخارج، مع التأكيد على أن ممارسة هذا الحق يعتبر دليلاً عمليا على قدرة ورغبة المصريين بالخارج فى المشاركة فى صياغة مستقبل وطنهم.

ومن ناحية أخرى أوضح السفير أحمد أبو زيد، أنه جارى التواصل أيضاً مع السلطات الكندية لضمان تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل أمام مقرى السفارة المصرية فى أوتاوا، وقنصلية مصر العامة فى مونتريال، مؤكداً أن جميع أعضاء السفارة على أهبة الاستعداد لتنظيم عملية الاستفتاء وضمان أن تتم بسهولة ويسر لجميع أعضاء الجالية.

 


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