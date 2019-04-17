سفارة روسيا: انتهاء تنفيذ الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية نهاية العام الجارى

كتب- إسلام سعيد

أعلنت سفيتلانا زوبافا القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في مصر، عن انتهاء تنفيذ الوحدة الأولى فى محطة الضبعة النووية والتى تقوم روسيا بتنفيذها فى مصر خلال العام الجارى.

وقالت خلال المؤتمر الذي نظمه مركز تحديث الصناعة اليوم للإعلان عن استضافة مصر المنتدى الروسي الدولي خلال الفترة من 8-10 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يتم الانتهاء من باقي وحدات المفاعل الأربعة بحلول 2028 بقدرات 1200 ميجا وات/ساعة لكل وحدة.

وأكدت زوبافا أن ذلك المشروع يعد أحد المشروعات الرئيسية التي تنفذها روسيا في مصر، كما يعد أحد أكبر المشروعات في مجال الصناعات النووية.

وكشفت عن اهتمام 55 شركة روسية للاستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية المصرية بمحور قناة السويس، والتى تقام على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر، وتوفر قرابة 7 آلاف وظيفة.

وأكدت أن حكومتي البلدين تتعاونان في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية من أجل استقرار وهدوء المنطقة وتفادى الأزمات العسكرية التي تمر بها المنطقة، وتستهدفان زيادة العلاقات الاقتصادية من أجل إحلال السلام في البلدين.

وذكرت أن العلاقات المصرية الروسية تعطي مثالا جيدا للتعاون الثنائي الناجح بين الدول، وهناك حوارا متواصلا بشأن السياحة والأمن العالمي، كما يتم تبادل الزيارات وكان آخرها زيارة وزير الخارجية الروسي لمصر في 6 ابريل الجاري.