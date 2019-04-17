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سعفان والربيعي يبحثان تطوير منظومة التفتيش والسلامة بـ العمل العراقية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:42 ص
سعفان والربيعي يبحثان تطوير منظومة التفتيش والسلامة بـ العمل العراقية
محمود راغب
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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الدكتور باسم عبد الزمان  الربيعي وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، لمناقشة الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين في مجالات السلامة والصحة المهنية وحوسبة التفتيش، وتوفير العمالة المصرية المدربة في التخصصات التي يحتاج إليها الجانب العراقي.

 

جاء ذلك على هامش الدورة الـ 46  لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور  17 وزير عمل عربي ، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

 

وقال "سعفان" إنه بمجرد أن يتم التوقيع على مذكرات التفاهم بين الوزارتين والتي تقتضي بتبادل الزيارات والخبرات الخاصة بتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية سيتم إرسال الوفد الخاص بدراسة تلك المنظومة في دولة العراق ومن ثم وضع آلية التنفيذ.

 

وأكد الوزير أهمية تفعيل الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها في اللجان الفرعية لمؤتمر العمل العربي، حتى يكون هناك نتاج حقيقي على أرض الواقع .

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القوي العاملة

محمد سعفان

منظومة التفتيش والسلامة




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