video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط: إعادة تقسيم بعض أقسام كلية الهندسة لمواكبة الثورة التكنولوجية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:04 ص
رئيس جامعة أسيوط: إعادة تقسيم بعض أقسام كلية الهندسة لمواكبة الثورة التكنولوجية جانب من الاجتماع
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، على أن كلية الهندسة من كليات الجامعة العريقة والمتميزة والتي تحتل مكانة مرموقة بين نظيراتها على مستوى الجامعات المصرية، وهو ما يستلزم توفير كافة سبل الدعم لها لتطوير برامجها العلمية والبحثية لتوافق أحدث التطورات العالمية في المجال الهندسي والتكنولوجي.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لاجتماع مجلس الكلية في جلسته الدورية ، وذلك بحضور الدكتور النوبي محمد حسن عميد الكلية ووكلائها لمختلف القطاعات وأعضاء المجلس من الأساتذة ورؤساء الأقسام بالكلية .

وقال رئيس جامعة أسيوط، أن ترأسه لاجتماع مجلس الكلية يهدف إلى وضع الملامح لما سوف يتم إجراؤه من تعديلات في اللائحة الدراسية بالكلية، مشيراً إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى إعادة تقسيم بعض أقسام الكلية وإضافة برامج دراسية جديدة تعمل على مواكبة ما يشهده العالم من ثورة علمية وتكنولوجية وهو ما يأتي متوافقاً مع إستراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير مجالات التعليم العالي لتلبية كافة الاحتياجات المستجدة فى سوق العمل ، كما يأتي في إطار خطة جامعة أسيوط لتطوير برامجها التعليمية وخططها البحثية.

وأشار إلى ما يشهده سوق العمل حالياً من احتياجاً ملحاً ومتزايداً للمتخصصين في مجال الذكاء الإصطناعى وهو ما يجب وضعه فى الاعتبار عند تحديث اللائحة.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط، عن استكمال العمل داخل الجامعة لسرعة الانتهاء من إنشاء أكبر مركز بحثي على مستوى الجمهورية الذي سوف يتم التركيز على تجهيزه ليضم عدد من معاهد الدراسات العليا في العلوم البينية والتي تضم أكثر من تخصص والذي يأتي في مقدمتها مركز البيولوجيا الجزيئية ، كما جارى البحث فى إنشاء معهد لعلوم خواص المواد.

ومن جانبه أصاف عميد كلية الهندسة، أن الاجتماع تضمن الاستماع إلى أفكار ورؤى الأعضاء حول التعديلات المقترحة والتخصصات التي يجب طرحها على أن يتم البدء فى الفترة القادمة تكثيف العمل من أجل إعداد تصوراً مبدئياً للائحة بعد تجديدها لعرضها على المجالس المختصة داخل الجامعة وبالمجلس الأعلى للجامعات وفق الإجراءات والنظم الجامعية المحددة في هذا الشأن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة أسيوط يترأس فريقاً طبياً لعلاج الجنود اليمنيين من مصابى الحرب

رئيس جامعة أسيوط: تطوير التعليم العالى والبحث العلمى بما يحقق التنمية (صور وفيديو)

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار المحافظات

جامعة اسيوط

الهندسة

الذكاء الاصطناعي




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة