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رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات لتطوير "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:37 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات لتطوير "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي" مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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بروتوكول ثنائي بين "وزارة الاتصالات" و"الهيئة الوطنية للإعلام"

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بروتوكولات ثلاثية بين "وزارة الاتصالات" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و7 مؤسسات صحفية قومية

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع 8 بروتوكولات تعاون ثنائية وثلاثية؛ حيث تم توقيع بروتوكول ثنائي بين  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للإعلام، فيما تم توقيع  7 بروتوكولات ثلاثية  بين وزارة الاتصالات، والهيئة الوطنية للصحافة، كطرفين ثابتين في البروتوكولات السبعة التي تم توقيعها مع الطرف الثالث والذي تمثل في في عدد من المؤسسات الصحفية هي؛ مؤسسة أخبار اليوم، ومؤسسة الأهرام، ومؤسسة دار التحرير، ومؤسسة روز اليوسف، ودار الهلال، ودار المعارف، بالإضافة الى وكالة انباء الشرق الأوسط.

ويأتي توقيع هذه البروتوكولات في إطار "مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" الذي سيتم من خلاله إتاحة كافة أنواع المحتوى الثقافي بهدف استعادة الريادة الثقافية المصرية للدولة، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكافة شعوب العالم، وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ووقّعت بروتوكولات التعاون بحضور كلٍ من المهندس رأفت هندي، المشرف العام على قطاع الأمانة العامة، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمل الجندي، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،  وياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، ومجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال، وسعيد عبده مصطفى، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، ، وعلي حسن عبد الباقي، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مدة العمل بالبروتوكولات تستغرق ثلاثة أعوام؛ وتتمثل أهداف البروتوكولات الموقعة في التأكيد على الدور الرائد للدولة المصرية كمصدر إشعاع حضاري وثقافي بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بكافة صوره، ورفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها من خلال دعم صناعة التحول الرقمي للمحتوى، وترسيخ مبدأ تواجد قيمة مضافة نتيجة تفعيل أدوات وتقنيات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال نشر الثقافة العامة، وإتاحة خدمات المحتوى الثقافي للمجتمعات الدولية.

وأضافت أمل الجندي، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، أن نطاق عمل البروتوكولات الموقعة يتضمن إتاحة المحتوى من خلال إنشاء بوابة تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وكذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الآي باد والتابلت لعرض المحتوى الثقافي المصري الرقمي المتواجد والمتاح على البوابة من خلالها، وانشاء تقارير تحليلية لمنظومة العمل الخاصة بالجهات المشاركة في البروتوكول وامداد صانعي القرار بالمعلومات والبيانات التحليلية اللازمة للمتابعة والتطوير.

وأشار كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن مجالات التعاون تشمل حصر واختيار المحتوى المٌرقمن الجاهز للتحميل على البوابة والإتاحة للباحثين، واختيار وتدقيق المعايير القياسية للبيانات الوصفية لكل أنواع المحتوى الرقمي المتاح، وتجهيز المحتوى المتاح للتحميل على البوابة، وتوفير مجموعة عمل للترويج للمحتوى على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (1)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (2)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (3)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (4)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (5)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (6)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (7)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (8)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (9)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (10)
 

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لتطوير مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري (11)
 

 


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