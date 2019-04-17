وذكر مكتب عبد المهدي، في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية، أن رئيس مجلس الوزراء زار المتحف الوطني السعودي مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وافتتح المعرض المقام تحت شعار (مدن دمرها الارهاب)، والذي تشرف عليه وزارة الثقافة السعودية ويهدف إلى توثيق قصص المدن التاريخية العربية التي دمرها الإرهاب وفي مقدمتها مدن الموصل وحلب وتدمر.

وأكد رئيس الوزراء خلال جولته داخل المعرض، أن كشف جرائم الإرهاب التي يساهم بها هذا المعرض، يعطي رسالة إلى العالم عن أهمية القضاء على خطر الارهاب والتطرف ومايلحقه من تدمير للانسانية والآثار والتراث والمدن العريقة، معتبرا أن الاطلاع على جرائم وافعال الارهابيين يؤدي إلى تحصين شعوبنا ومجتمعاتنا.