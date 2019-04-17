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الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:30 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17/4/2019 بمحافظات مصر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17/4/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية. 


والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية. 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 



الصغرى العظمى 
القاهرة 13 23 
شبين الكوم 11 22 
طنطا 11 22 
دمنهور 11 21 
الإسكندرية 12 20 
بلطيم 12 20 
مطروح 12 20 
السلوم 12 20 
سيوة 11 22 
بورسعيد 12 20 
دمياط 12 20 
الزقازيق 12 22 
الإسماعيلية 11 23 
السويس 12 22 
العريش 11 20 
رفح 12 20
رأس سدر 14 23 
نخل 08 22 
نويبع 16 24 
طابا 13 23 
كاترين 07 21 
الطور 15 24 
شرم الشيخ 20 26 
الغردقة 20 29 
مرسى علم 21 28 
الفيوم 14 24 
بنى سويف 14 24 
المنيا 13 24 
أسيوط 14 25 
سوهاج 15 26 
قنا 15 28 
الأقصر 16 30 
أسوان 18 31 
أبوسمبل 19 30 
الوادي الجديد 18 30 
شلاتين 26 30 
أبو رماد 25 29 
حلايب 24 28 
رأس حدربة 23 27 


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 25 38 
المدينة 21 36 
الرياض 23 36 
المنامة 26 32 
أبوظبي 24 34 
الدوحة 25 34 
الكويت 22 37 
دمشق 05 18 
بيروت 14 18 
عمان 06 16 
القدس 08 15 
غزة 15 19 
بغداد 14 26 
مسقط 25 30 
صنعاء 12 25 
الخرطوم 25 42 
طرابلس 14 23 
تونس 13 22 
الجزائر 17 21 
الرباط 12 22 
نواكشوط 19 29 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 
أنقرة 01 13 
إسطنبول 06 14 
إسلام آباد 16 21 
نيودلهي 19 29 
جاكرتا 25 32 
بكين 16 28 
كوالالمبور 24 33 
طوكيو 12 20 
أثينا 09 17 
روما 07 20 
باريس 10 19 
مدريد 07 20 
برلين 06 16 
لندن 09 16 
مونتريال 03 12 
موسكو 00 09 
نيويورك 13 24 
واشنطن 12 20




 

 


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