درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17/4/2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.



والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمىالقاهرة 13 23شبين الكوم 11 22طنطا 11 22دمنهور 11 21الإسكندرية 12 20بلطيم 12 20مطروح 12 20السلوم 12 20سيوة 11 22بورسعيد 12 20دمياط 12 20الزقازيق 12 22الإسماعيلية 11 23السويس 12 22العريش 11 20رفح 12 20رأس سدر 14 23نخل 08 22نويبع 16 24طابا 13 23كاترين 07 21الطور 15 24شرم الشيخ 20 26الغردقة 20 29مرسى علم 21 28الفيوم 14 24بنى سويف 14 24المنيا 13 24أسيوط 14 25سوهاج 15 26قنا 15 28الأقصر 16 30أسوان 18 31أبوسمبل 19 30الوادي الجديد 18 30شلاتين 26 30أبو رماد 25 29حلايب 24 28رأس حدربة 23 27أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 25 38المدينة 21 36الرياض 23 36المنامة 26 32أبوظبي 24 34الدوحة 25 34الكويت 22 37دمشق 05 18بيروت 14 18عمان 06 16القدس 08 15غزة 15 19بغداد 14 26مسقط 25 30صنعاء 12 25الخرطوم 25 42طرابلس 14 23تونس 13 22الجزائر 17 21الرباط 12 22نواكشوط 19 29وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 01 13إسطنبول 06 14إسلام آباد 16 21نيودلهي 19 29جاكرتا 25 32بكين 16 28كوالالمبور 24 33طوكيو 12 20أثينا 09 17روما 07 20باريس 10 19مدريد 07 20برلين 06 16لندن 09 16مونتريال 03 12موسكو 00 09نيويورك 13 24واشنطن 12 20







