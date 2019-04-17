ختام بطولة الجمهورية للقوة البدنية بأسيوط وفوز نادى أبنوب الرياضى بالبطولة

أسيوط - هيثم البدرى

شهد نبيل الطيبى سكرتير مساعد محافظة أسيوط، نيابة عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، حفل توزيع جوائز نهائى بطولة الجمهورية للقوة البدنية التى نظمها الاتحاد المصرى للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى وذلك بمشاركة 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى، ثم كلمات الحضور تلاها توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين الحاصلين على مراكز متقدمة، فضلاً عن إلتقاط الصور التذكارية تحفيزا وتشجيعاً للاعبين والمشاركين فى البطولة.

وقال الطيبى، إن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط يولى اهتماماً خاصاً بالأنشطة الرياضية وتحديداً بمثل هذه المنافسات والبطولات التى تنمى روح التحدى والتنافس بين الشباب المشارك، حيث تعمل المحافظة على توفير كافل سبل الدعم طبقاً للأمكانات المتاحة لدعم الرياضيين فى كافة اللألعاب الرياضية خاصة مع توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام بالشباب واكتشاب المواهب تنفيذاً لرؤية مصر 2030، مشيداً بفوز نادى أبنوب الرياضى ببطولة الجمهورية للقوة البدنية وهو ما يجعلنا فخورين بهم باعتبارهم واجهة مشرفة للمحافظة.



بطولة الجمهورية للقوة البدنية



بطولة الجمهورية للقوة البدنية