توصيل الغاز الطبيعى لـ208 ألف عميل بالمنيا وبدء اختبار خط ملوى

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 208 ألفا و356 عميلا منزلياً .
وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر مارس الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1006 عميل منزلي بقري تلة والبرجاية وبنى احمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 104 الف و85 عميلاً، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 39396 عميلاً بمدينة بنى مزار، و15407 عميل بمدينة مطاي، و17598 عميل بمدينة ابوقرقاص، و20141 عميل بمدينة سمالوط و11729 عميلا بمدينة مغاغة ، بالإضافة إلى التعاقد مع 9 عملاء تجاريين.
وأشار التقرير، إلى أنه تم البدء في اعمال اختبارات الخط الرئيسي المغذى لمدينة ملوى وتنفيذ الاعمال المدنية لمحطة تخفيض الضغط ومأخذ مدينة ملوى ، وجارى حالياً تنفيذ اعمال الشبكات الارضية والتركيبات والتحويلات بمدينة مغاغة وقرية القيس ببنى مزار وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط ، بالإضافة الى الانتهاء من أعمال الشبكات الارضية بالحي الثاني والثالث والرابع والخامس بمدينة المنيا الجديدة بنسبة تنفيذ تتراوح مابين 60 الى 95%.
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