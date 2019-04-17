توصيل الغاز الطبيعى لـ208 ألف عميل بالمنيا وبدء اختبار خط ملوى

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر مارس الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1006 عميل منزلي بقري تلة والبرجاية وبنى احمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 104 الف و85 عميلاً، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 39396 عميلاً بمدينة بنى مزار، و15407 عميل بمدينة مطاي، و17598 عميل بمدينة ابوقرقاص، و20141 عميل بمدينة سمالوط و11729 عميلا بمدينة مغاغة ، بالإضافة إلى التعاقد مع 9 عملاء تجاريين.