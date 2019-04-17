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الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:35 م
خالد صلاح
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تعديل امتحانات نهاية العام فى شمال سيناء بسبب الاستفتاء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:05 م
تعديل امتحانات نهاية العام فى شمال سيناء بسبب الاستفتاء امتحانات الطلاب - ارشيفية
أ ش أ
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أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء تعديل امتحانات نهاية العام؛ بسبب الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
وذكر بيان أصدرته المديرية مساء اليوم الأربعاء أنه تقرر تعديل موعد الامتحانات التي كانت مقررة يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري في جميع المراحل التعليمية (ابتدائي- إعدادي- ثانوي عام وفني) في جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها على أن تعقد يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الجاري كما وردت في الجداول المعلنة سلفا للفصل الدراسي الثاني.
 
يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بدأت في محافظة شمال سيناء يوم الاثنين الماضى بالنسبة لسنوات النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية. 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنه تم تحديد أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج في حين تبدأ إجراءات الاستفتاء في الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري.
 
 

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