وقال بوتين ،عقب مباحثاته مع رحمون ، اليوم الأربعاء:" لقد اتفقنا خلال المباحثات على المضي قدما في تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتعاون العسكري التقني ومكافحة خطر الإتجار غير المشروع بالمخدرات على أساس ثنائي أو في إطار معاهدة الأمن الجماعي".

وأضاف:"نحن ناقشنا بالتفصيل تطور الأوضاع في مجال الأمن بمنطقة آسيا الوسطى، بما في ذلك على خلفية التهديدات الأتية من أراضي أفغانستان".

يذكر أن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى روسيا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي. ومن المقرر توقيع وثائق مشتركة وبيان ختامي مشترك في ختام الزيارة .