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بعد إعادة فرز الأصوات 3 مرات.. محمد اليمانى يحسم مقعد نقيب صيادلة القاهرة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:46 ص
بعد إعادة فرز الأصوات 3 مرات.. محمد اليمانى يحسم مقعد نقيب صيادلة القاهرة انتخابات نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أسفرت عمليات فرز الأصوات المشاركة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، الفرعية بمحافظة القاهرة، عن حسم الدكتور محمد اليمانى مقعد نقيب القاهرة، بفارق 30 صوتا عن أقرب منافسيه، الدكتور يحيي ذكى.
 
ويأتى ذلك، بعد إعادة فرز اللجنة المشرفة على إجراء انتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة، 3 مرات لاختلاف نتائج الفرز فى كل مرة، إلا أنه فى المرة الأخيرة تم حسمها للدكتور محمد اليمانى.
 
أما عضوية مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة، فأكدت المؤشرات الأولية فوز كل من بمقعد فوق السن: الدكتورة دينا مطر، والدكتورة ميرڤت أبو مسلم، والدكتور عصام عثمان، والدكتور ماهر الجمال، والدكتورة رحاب أحمد.
 
وبمقعد تحت السن فقد فاز: الدكتور عمرو مغربي، الدكتورة رانيا عيسي، الدكتورة سارة المهدي، والدكتورة كرستينا ماجد، والدكتور اندرو ناجح.
 
وانتهت منذ قليل، 25 محافظة على مستوى الجمهورية من فرز أصوات المشاركين بانتخابات نقابة الصيادلة.
 
كانت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة فتحت أبوابها، منذ التاسعة من صباح أمس الثلاثاء؛ واستمر الأعضاء فى الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.
 
وتنافس فى الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.
 

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