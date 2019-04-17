video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان مواعيد الاستفتاء على الدستور

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:02 م
بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان مواعيد الاستفتاء على الدستور الهيئة الوطنية للانتخابات- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
إضافة تعليق

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب.

 

ومن المقرر إعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، خلال المؤتمر الذى ينعقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

 

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات تسلمت كتاب مجلس النواب بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوطنية للانتخابات تضع 3 وسائل للاستعلام عن لجنتك فى الاستفتاء.. اعرف لجنتك

"الوطنية للانتخابات" تدعو للمشاركة بالاستفتاء بأغنية "خدنا معاك".. فيديو

الثالثة عصرا.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمر إعلان موعد الاستفتاء على الدستور

الإستفتاء

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات

الاستفتاء على الدستور

التعديلات الدستورية

مواعيد الاستفتاء

الاستفتاء داخل مصر

الاستفتاء خارج مصر

استفتاء 2019

تاريخ الاستفتاء

ايام الاستفتاء

الإستفتاء على الدستور

مواعيد الإستفتاء

أيام الإستفتاء

التعديلات الدستورية 2019

مواعيد الإستفتاء على الدستور

مواعيد الاستفتاء على الدستور

موعد الاستفتاء على الدستور




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة