بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان مواعيد الاستفتاء على الدستور

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب.

ومن المقرر إعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، خلال المؤتمر الذى ينعقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات تسلمت كتاب مجلس النواب بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.