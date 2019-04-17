بث مباشر.. مؤتمر صحفى للإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

يقدم اليوم السابع بثا مباشرا من فعاليات المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد موعده في داخل وخارج البلاد.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق أمس الثلاثاء، نهائياً على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إعلانا توعويا للمواطنين للاستعلام عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك من خلال توفير 3 وسائل للاستعلام.

وتضمن الإعلان 3 وسائل للاستعلام عن لجان الاستفتاء من خلال:

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالى، وإدخال رقمك القومى حتى تعرف مكان لجنتك.

https://www.elections.eg/

الاتصال برقم 141

من خلال رقم الخط الساخن 141 ويمكن الاتصال به عبر أى خطوط ارضية أو محمولة.

رسالة نصية لـ 5151

من خلال إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية لـ 5151.