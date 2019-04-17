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بصوت محمد فؤاد..

انفراد.."الوطنية للانتخابات" تدعو للمشاركة بالاستفتاء بأغنية "خدنا معاك".. فيديو

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:33 م
انفراد.."الوطنية للانتخابات" تدعو للمشاركة بالاستفتاء بأغنية "خدنا معاك".. فيديو الفنان محمد فؤاد
كتب إبراهيم قاسم
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تنفرد اليوم السابع بإذاعة أغنية "خدنا معاك" للفنان محمد فؤاد التى اعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
 
 
وانطلاقا من دور الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصها بتوعية الناخبين وحثهم على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء على الدستور قامت باعداد أغنية "خدنا معاك" بصوت الفنان محمد فؤاد ومن كلمات محمد البوغه، والحان أحمد العتبانى، وتوزيع خالد نبيل، ومن اخراج كمال عبد العزيز. 
 
 

وتتضمن كلمات الأغنية حث المواطن على النزول والمشاركة فى الاستفتاء:

 جمع كل الحبايب وكل القرايب من جديد
 خليها على الله ..
 يلا حلمنا مبقاش بعيد..
 ما خلاص فات الكتير باقى القليل..
 مستنى اية..ده المصرى تملى القوة والعزم شديد..
 يلا نكمل حلمنا بينا ياعم حبة فوقان عايزين الهمة وشغل الذمة..
 ياخلق فى كل مكان ورو الناس عزوتنا الله يجمعنا كمان وكمان..
مع بعضينا مشينا السكة والصعب أهو عدا وخلاص..
 وعرفنا الدنيا بحالها ان عندنا أصل وإخلاص وعزيمة حديد وإيمانا شديد..
قوم يلا ياسيد الناس..
أنا نازل ..مين قال جاى معايا ؟ 
أنا نازل ومعايا طرمس شاى..
أيوه انا نازل ..
خدنا معاك..
مش سامع خدنا معاك

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